Ecco chi è Christian Mantovani, il tecnico informatico che mette il suo sapere a disposizione di tutti

CONCORDIA- Pubblicare consigli e rispondere a chi è in difficoltà con la tecnologia o ha problemi con telefoni e pc: è questa in estrema sintesi l’iniziativa ideata da Christian nel 2009, che ad oggi conta oltre 14 mila follower su Facebook.

Con un background come tecnico informatico, Mantovani, che di lavoro è impiegato in ambito IT presso una multinazionale della zona e vive a Concordia, diversi anni fa ha iniziato ad aiutare amici e conoscenti che gli chiedevano consigli e suggerimenti per districarsi nella giungla del web e delle nuove tecnologie.

Ad un certo punto però ha sentito la necessità di estendere le proprie conoscenze ad un pubblico più vasto, aprendosi appunto ai social con il nome di “Il Dottore dei Computer”.

L’attività benefica, qualche tempo dopo, ha preso una nuova forma. Il funzionamento è molto semplice, Christian a chi gli scrive chiedendo una consulenza, chiede in cambio di fare una donazione alla Fondazione ANT, che da anni cura gratuitamente a domicilio persone malate di tumore.

Hai qualche domanda da fargli?

Lo trovi qui https://www.facebook.com/ildottoredeicomputer e sul suo canale YouTube.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017