Sanità, Giuseppe Galati: “Carpi e Mirandola integrate. Potenziare la viabilità”

CARPI, MIRANDOLA – “L’ospedale di Mirandola deve recuperare e potenziare le funzioni e i servizi persi negli ultimi anni, rimanendo punto di riferimento per la Bassa modenese e aumentando il livello di integrazione anche con Carpi. Non ci può essere contrapposizione tra due realtà territorialmente importantissime, anche in termini di popolazione, che necessitano di servizi e presidi paritari e di primo livello. Questa è la linea che vorremmo seguire, per la Sanità territoriale, una volta al governo del Paese”.

Ad affermarlo è il candidato del centro destra alla Camera dei deputati nel Collegio uninominale U07, l’onorevole Giuseppe Galati. “Insieme al potenziamento e all’integrazione dei servizi sanitari è necessario poi agire sul fronte della viabilità. Qui purtroppo siamo fermi da tempo. Oltre Cispadana e potenziamento della Strada statale 12 è necessario investire sul potenziamento della viabilità ordinaria e di collegamento che oggi incide in negativo negli spostamenti tra un distretto sanitario e l’altro, tra un ospedale all’altro. Oggi cittadini di comuni importanti come Finale Emilia, rimasti ormai privi o comunque carenti di servizi sanitari di base impiegano troppo tempo su strade inadeguate ed insicure, anche solo per una visita a Mirandola o a Carpi. Da anni si fanno passi indietro e mai passi avanti. Questo non è più accettabile. Una svolta è necessaria. Bastano idee chiare e volontà politica. Quella che il centrodestra sarà in grado di garantire, una volta al governo del Paese”.

