Alluvione Marche, dalla Bassa la solidarietà della Polizia Locale Area Nord

SAN FELICE, SAN POSSIDONIO, MEDOLLA, CONCORDIA, SAN PROSPERO E CAMPOSANTO – E’ partito dalla Bassa un convoglio di solidarietà verso le Marche alluvionate. A organizzare il tutto è stata la Polizia Locale Area Nord che ha raccolto tra gli agenti del Comando di base a San Felice i fondi necessari per portare beni di necessità alle popolazioni colpite dall’alluvione. Cinque agenti, in ferie e di tasca propria, venerdì scorso hanno raggiunto le aree alluvionate.

Il referente in Centro Italia è stato un ex collega che aveva prestato servizio nella Bassa e che ora è commissario di polizia locale nelle Marche, oltre che volontario di Protezione Civile a Filottrano. Proprio il paese vicino a Osimo è stata la destinazione del convoglio modenese, carico di oggetti di prima necessità

“E’ alla protezione civile di Filottrano che confluiscono tutti gli aiuti – spiega il comandate Ucman Claudio Rossi – e in questo momento servivano beni per la persona. E’ importante informarsi perché le esigenze mutano a seconda dal periodo. Abbiamo fatto una veloce raccolta di fondi tra i colleghi, poi siamo scesi per portarlo direttamente lì. Non alle persone, ma a chi è deputato per la distribuzione: provvedono loro a portarla alle popolazione, meglio viaggiare tramite le organizzazioni”.

“Dieci anni fa – aggiunge Rossi – noi siamo stati vittime del terremoto, una tragedia che ci ha sconvolto la vita, e abbiamo verificato di persona quanto siano importanti i gesti di solidarietà: ci è sembrato giusto restituirlo a chi è in difficoltà adesso”

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017