Asta benefica di vinili e sneakers personalizzate grazie allo skatepark Rock and Ride

MODENA- Vorresti aggiudicarti un’opera d’arte e al tempo stesso partecipare ad una donazione benefica? Rock and Ride e Modena Skateboard School hanno organizzato una splendida iniziativa.

Sarà infatti possibile aggiudicarsi vinili e sneakers DC personalizzati con illustrazioni uniche da grafici e tatuatori della provincia di Modena, e non solo, tramite asta al rilancio.

L’asta durerà fino all’8 dicembre 2022 e potrà partecipare chiunque, rilanciando l’offerta direttamente sulla pagina Facebook di Rock and Ride.

Una bellissima idea regalo per Natale: originale, unica e anche benefica.

Infatti, il ricavato derivato dalla vendita di vinili e sneakers, verrà devoluto in beneficenza a Associazione PerMano che si occupa di dare sostegno ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie del territorio di Nonantola.

Base d’asta al rilancio vinili euro 25

Base d’asta al rilancio sneakers DC euro 50

Il rilancio dell’offerta è da fare sotto alla singola foto del vinile o sneakers DC selezionata.

Si ringrazia per l’iniziativa e la creatività: Il Senor Lopez, Manu Terzocchio, Queenkong, Inkonnection, Mao and Sam, Gibfa, Only for Friends, Sam e Digiuno Fungo.

Sneakers Dc personalizzate

Le sneakers DC sono state realizzate nel 2019 in collaborazione con diversi tatuatori di Modena e Provincia.

Tra le sneakers prodotte anche quelle fatte dai ragazzi dell’associazione PerMano che si sono messi in gioco.

Si tratta di pezzi unici a tutti gli effetti, non solo per la misura, ma anche e soprattutto per la personalizzazione grafica e le illustrazione che è stata realizzata dai tatuatori presenti durante l’evento.

Si può così dire di avere un’opera d’arte ai propri piedi!

Vinili personalizzati

I vinili sono invece stati dipinti da 5 artisti in occasione di SKART: una domenica di promozione della street culture presso il Parco XXII Aprile durante l’estate 2020.

L’evento ha visto anche la realizzazione live painting di pannelli con murales e graffiti da writers che ora arricchiscono lo skatepark Rock and Ride, oltre alla collaborazione con differenti realtà sociali che si preoccupano della riqualificazione del zona Viale Gramsci come: Modena Sobborghi, Happen e Saletta Alchemia.

Per maggiori informazioni

Per tutte le informazioni la segreteria è aperta lunedì, martedì e mercoledì dalle 16.00 alle 20.00 presso lo skatepark indoor Rock and Ride alla Polisportiva Villa d’Oro.

Il negozio con prodotti tecnici – skateboard, caschi, protezione, sneakers da skateboard e abbigliamento Rock and Ride – è aperto solo per gli associati il lunedì, martedì e mercoledì dalle 16.00 alle 20.00 presso lo skatepark. Chiedere di Luca.

Telefono 0599783397 (dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì) e info@modenaskateboardschool.it