Bomporto, il Teatro delle Benz porta in scena “La Decima Stella”

BOMPORTO- La Decima Stella è un punto di partenza o la meta finale? È più importante giungere alla meta o il cammino che ci porta ad essa? Quali cambiamenti implicherà il cammino e come arriveremo trasformati alla nostra destinazione?

Sono questi gli interrogativi che danno origine allo spettacolo “La Decima Stella”, che andrà in scena al Teatro comunale di Bomporto lunedì 24 ottobre e mercoledì 26 ottobre, sempre alle 21.

Ideato e interpretato dalla Compagnia “Teatro delle Benz – Centro di Salute Mentale di Castelfranco Emilia”, con il coordinamento dell’Associazione teatrale “Piccole Luci Onlus”, “La Decima Stella” segna il decimo anno di attività del gruppo di attori-autori della compagnia, debuttando nella 12a edizione di “Màt – Settimana della Salute Mentale”.

Lo spettacolo, diretto da Lorenzo Sentimenti con la collaborazione di Simona Ori, si profila come una sorta di viaggio iniziatico nel quale gli interpreti si fondono coi personaggi in un percorso di ricerca interiore, che sarà anche cammino di trasformazione e che non mancherà di invitare gli spettatori presenti alla condivisione del percorso e delle domande poste.

Un percorso che si snoda attraverso l’universo teatrale, come sempre specchio nitido della vita stessa: dove la leggerezza narrativa tipica delle produzioni di Teatro delle Benz si fonde con lo spessore degli interrogativi suscitati.

“La Decima Stella” è anche un viaggio attraverso i dieci anni di attività della compagnia, nel quale gli spettatori più affezionati potranno riconoscere velate citazioni delle passate rappresentazioni portate in scena.

L’iniziativa è ad ingresso gratuito.