Bomporto, perdita in via don Sturzo a Sorbara: elementari e scuola d’infanzia senza acqua

Si stanno svolgendo in queste ore i lavori di ripristino della fuga d’acqua che ha interessato via don Sturzo, a Sorbara.

Secondo quanto comunicato dalla sindaca di Bomporto Tania Meschiari Aimag avrebbe individuato il punto della perdita e l’erogazione dell’acqua dovrebbe riprendere entro due ore.

Al momento le utenze interessate dovrebbero essere circa 60, ma nella mattinata erano 340.

Alla scuola primaria e d’infanzia, sono state consegnate sacche idriche per far fronte alle prime necessità e per consentire lo svolgimento del servizio di ristorazione.