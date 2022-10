Camposanto, la tomba della staffetta partigiana Lucia Sarzi traslata in Veneto

CAMPOSANTO- Lucia Sarzi, staffetta partigiana che ha conosciuto e collaborato con i fratelli Cervi, è stata riesumata dal cimitero di Camposanto e traslata nella tomba di famiglia a Dossobuono, in provincia di Verona.

Una volontà- così come confermato dalla sindaca di Camposanto Monja Zaniboni- della nipote che ha accolto il desiderio della mamma Gigliola Sarzi, sorella di Lucia, di avere la famiglia riunita nella propria tomba di famiglia in Veneto.

“Ti abbiamo lasciata andare, a malincuore- ha commentato la sezione Anpi di Camposanto- Abbiamo ugualmente altri luoghi dove poterti ricordare, ma soprattutto nella testa e nel cuore. Grande Donna, onoreremo con grande affetto il tuo ricordo”.

Più polemica invece l’opinione dell’ex vice sindaco di Camposanto Luca Gherardi: “Trovo incomprensibile il fatto che l’Amministrazione comunale di Camposanto non abbia organizzato un momento per salutare la Lucia, come molti continuano a chiamarla a Camposanto- ha dichiarato Gherardi- Mi consola, ora che Lucia non è più a Camposanto e che persone splendide che l’hanno conosciuta come Orazio non ci sono più, saperla ritratta sulla scuola media: il suo ricordo, forse, potrà più facilmente essere conservato dai camposantesi adulti di domani”.

