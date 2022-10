Cna Emilia-Romagna sbarca in Uk con tre aziende modenesi

MODENA- Con il progetto UK Motorsport Club sono sei le imprese del nostro territorio (tre quelle modenesi) che in questi giorni sono a Silverstone, in Inghilterra, per incontrare potenziali partner e fare networking con altre imprese dell’ecosistema del motorsport inglese.

Fanno parte della missione coordinata da CNA Emilia-Romagna, in collaborazione con CNA Modena:

Baruffi Engineering (sviluppo e produzione di prodotti in materiali compositi strutturalmente e esteticamente avanzati e all’avanguardia per l’industria del motorsport);

(sviluppo e produzione di prodotti in materiali compositi strutturalmente e esteticamente avanzati e all’avanguardia per l’industria del motorsport); Bonora (produzione e assemblaggio meccanico con test room 3d);

(produzione e assemblaggio meccanico con test room 3d); Necodex (engineering e software, con soluzioni software per l’automazione e il taglio);

(engineering e software, con soluzioni software per l’automazione e il taglio); 3DtechNIKA (stampa 3d applicata al settore manifatturiero, con specializzazione nella combinazione di tecnopolimeri e schiume di alluminio);

(stampa 3d applicata al settore manifatturiero, con specializzazione nella combinazione di tecnopolimeri e schiume di alluminio); Tessari (produzione completa di componenti idrauliche, trattamento termico e rettifica e trattamenti superficiali);

(produzione completa di componenti idrauliche, trattamento termico e rettifica e trattamenti superficiali); DEA+RO&CO S.p.A.(installazione mobili e soluzioni impiantistiche per officina e carrozzeria che ben rappresentano il prodotto Made in Italy).

Ad esse si aggiunge la partecipazione autonoma dell’azienda Poly.Tec, presente anch’essa sul nostro territorio specializzata nella tecnologia Fipg. Obiettivo del progetto, cofinanziato della Regione su bando 2021 per la Promozione del sistema produttivo dell’Emilia-Romagna all’estero, quello di aprire un nuovo, importante mercato per le aziende del settore. La missione, infatti, consentirà non solo alle singole imprese di presentarsi ai committenti d’oltremanica, ma anche di mettere in evidenza il sistema di competenze della Motorvalley in merito a soluzioni, progettazioni e lavorazioni manifatturiere ad elevata competenza tecnologica e innovativa. Gli incontri conoscitivi si svolgeranno presso l’Hilton Garden Inn situato nella casa del British Motorsport. L’international Conference & Exhibition Centre di Silverstone si trova a pochi passi dalla location prescelta così come il museo interattivo di Silverstone. Le imprese parteciperanno inoltre alla cena di gala Mia Business Excellence Awards Dinner, l’evento di networking organizzato da Mia (Motorsport Industry Association). Negli stessi giorni della missione si svolgerà infatti il CTS 2022 il Motorsport Engeeniring & Tecnologuy Show organizzato dalla stessa associazione inglese. Il progetto continuerà nei prossimi mesi con iniziative che porteranno sul nostro territorio le imprese britanniche coinvolte in questa azione di ricerca e selezione.

LEGGI ANCHE

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017