E’ il sanprosperese Fabio Pugliese lo scooterista morto nell’incidente a Campogalliano

SAN PROSPERO- E’ il sanprosperese Fabio Massimo Pugliese lo scooterista deceduto in seguito all’incidente- mercoledì 19 ottobre- nelle campagne di Campogalliano.

Secondo le prime ricostruzioni Pugliese- di 54 anni- stava percorrendo la strada in direzione Campogalliano a bordo del suo scooter quando – per cause ancora in fase di accertamento- ha imboccato male una semi curva in prossimità dell’incrocio con via Chiesa Panzano. Finendo per centrare un mezzo agricolo che procedeva in direzione opposta.

Lo scooter del 54enne ha quindi impattato il trattore, finendo nel fosso sul margine sinistro della carreggiata.

Fabio Pugliese, purtroppo, è deceduto sul colpo: vano è stato l’intervento dei sanitari del 118, ai quali è apparso subito chiaro che le manovre di rianimazione sarebbero state inutili.

Residente a San Prospero e occupato come camionista, Fabio Massimo Pugliese lascia anche due figli piccoli.

