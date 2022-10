Evade dai domiciliari, 48enne rintracciato dai carabinieri

FIORANO MODENESE- Era stato messo agli arresti domiciliari per una rapina commessa lo scorso 19 settembre in un esercizio commerciale di Sassuolo ma, al momento del controllo di routine delle forze dell’ordine presso la sua abitazione di Fiorano Modenese, gli agenti non l’hanno trovato in casa.

Ma l’evasione del 48enne è durata poco: dopo poche ore, infatti, l’uomo è stato rintracciato dai carabinieri della Stazione di Fiorano ed è stato tratto in arresto.

Nella mattinata di venerdì 21 ottobre l’uomo è stato condotto davanti al giudice de tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.

