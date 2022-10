Mirandola è per la prima volta Comune Ciclabile

MIRANDOLA – Da oggi, giovedì 13 ottobre, nel piazzale antistante al municipio di Mirandola, sventola la bandiera di Comune Ciclabile. Mirandola ha ottenuto per il primo anno quattro Bike Smile, riconosciuti da FIAB per l’impegno del Comune per il cicloturismo e per la mobilità sostenibile.

