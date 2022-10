Pillola contraccettiva gratis per le donne fino ai 25 anni

Potrebbe aprirsi presto una nuova fase per l’accesso alla pillola concezionale che potrebbe diventare gratuita per le donne fino ai 25 anni. Così come succede già in Francia. Il progetto è in cantiere da tempo, ma stavolta potrebbe essere la volta buona. Mercoledì 5 ottobre, infatti, le commissioni competenti dell’Agenzia del farmaco (Aifa) hanno cominciato con l’esame della proposta sulla rimborsabilità della pillola contraccettiva. E toccherà proprio ad Aifa, alla Commissione tecnico scientifica (Cts) e al Comitato prezzi e rimborsi (Cpr) prendere la decisione definitiva, dopo il via libera politico del ministro per la Salute Roberto Speranza.

Oggi le donne che fanno uso della pillola contraccettiva sono 2.5 milioni e l’approvazione dell’accesso gratuito al farmaco alle più giovani costerebbe circa 200 milioni di euro: calcolando che il prezzo di una confezione va dai 4.60 ai 20 euro.

Il dibattito sulla pillola si è riacceso nei giorni scorsi dopo l’annuncio del governatore Stefano Bonaccini di distribuire la pillola abortiva Ru486 nei consultori.

