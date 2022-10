Raptor Engineering inaugura a Monza il rush finale Carrera Cup

Raptor Engineering inaugura il mese decisivo della Porsche Carrera Cup Italia affrontando sull’Autodromo Nazionale di Monza il quinto e penultimo round 2022, in programma dal 7 al 9 ottobre.

Per il monomarca tricolore e il team modenese è il cruciale inizio del rush finale della stagione, da affrontare al meglio delle proprie qualità e confermandosi al completo con tre 911 GT3 Cup “targate” Centro Porsche Catania al via.

Nelle gare in programma nel Tempio della Velocità la squadra diretta da Andrea Parma sarà in corsa su tutti i fronti, con la possibilità di salire sul podio in ogni categoria. Ma è in particolare nella Michelin Cup che il weekend brianzolo del team peserà anche in termini di classifica di campionato. L’alfiere “rosso-nero-blu” Marco Cassarà, già campione in carica proprio sotto le insegne Raptor, è infatti balzato in vetta alla categoria, il cui titolo un anno fa fu deciso proprio a Monza.

Il driver romano comanda con 15 punti di vantaggio (15 sono i punti che assegna ogni vittoria) ed è reduce dal primo e dal secondo posto brillantemente ottenuti nella tappa casalinga di Vallelunga.

Nell’assoluta, proprio una rivincita nei confronti dello scorso, sfortunato round cercherà invece Aldo Festante, il talentuoso 22enne pilota di Capua al quale Monza evoca bei ricordi, fra i quali la sua prima vittoria in Carrera Cup nel 2020. Torna quindi in pista anche Massimiliano Montagnese, il veloce driver calabrese campione in carica della Silver Cup, classe nella quale è rientrato a Vallelunga ottenendo per il team un immediato secondo posto sul podio.

A Monzasaranno in azione 31vetture al via delle due gare da 28 minuti + un giro che si disputanosabato alle 16.10 e domenica alle 12.00. Entrambe le corse prevedono la diretta televisiva su Sky Sport Action (canale 206 di Sky) e il live streaming in HD su www.carreracupitalia.it . La gara 2 di domenica è disponibile anche in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre).

Il team principal Andrea Palma dichiara: “In vista di questo importante round abbiamo svolto dei test a Monza che ci hanno fornito ottime risposte. Avevamo dei buoni riferimenti e abbiamo raccolto dei dati di setup trovando soluzioni interessanti, sia sul passo sia sulla qualifica. A livello tecnico con i nostri ingegneri possiamo essere ottimisti. Ora dobbiamo puntare su tutte le nostre carte e in particolare che con le ‘992’ Marco che si sta giocando la Michelin Cup possa far bene e che Aldo possa riuscire a dare battaglia in zona podio assoluto, il risultato che inseguiamo da inizio stagione e che la squadra meriterebbe. Lato Silver Cup, quindi, abbiamo lavorato per schierare una ‘991’ al meglio per Max. In generale partiamo con l’idea di essere fiduciosi e di fare un bel lavoro, sperando anche di evitare imprevisti meteo, sempre possibili in questo periodo della stagione”.

In lizza per il titolo “Michelin”, Marco Cassarà aggiunge:“Arrivo a Monza in testa al campionato e ne sono particolarmente orgoglioso perché quest’anno la Michelin Cup è ancora più competitiva. Monza è un tracciato che mi è particolarmente caro: sarà un weekend decisivo per il campionato, lo affronto con la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per difendere al meglio la leadership”.