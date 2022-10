Spray urticante a scuola, panico tra gli studenti e una bidella in ospedale

E’ finita con cinque studenti con la gola irritata e una bidella che ha dovuto frasi visitare in ospedale la bravata di un ragazzo del Meucci che a Carpi avrebbe spuzzato spray urticante in classe. Quella bomboletta di spray al peperoncino era lo strumento di autodifesa di una compagna, ma lui ci si è messo a giocare e lo ha spruzzato in aula, tra una lezione e l’altra del triennio.

Lo spruzzo è stato rivolto verso il basso, e questo ha limitato i danni. Comunque, si è seminato il panico, e cinque studenti, ragazzini tra i 15 e i 17 anni, hanno accusato un malore, un forte fastidio e irritazione alla gola e al naso. Inoltre, è rimasta coinvolta anche una collaboratrice scolastica che si era affacciata sulla porta della classe per capire cosa stesse accadendo. La donna, 59 anni. è stata portata in ospedale dall’ambulanza che era stata chiamata a intervenire.

