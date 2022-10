Una storia di radici e sradicamenti: Mario Desiati, vincitore dello Strega, al Forum Monzani

MODENA- E’ il vincitore del 76esimo Premio Strega l’ospite di domenica 23 ottobre alle 17.30 al BPER Banca Forum Monzani, in un evento in collaborazione con la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci.

Mario Desiati nel suo “Spatriati” (Einaudi) racconta una storia d’amore tra due ragazzi che diventa un modo per descrivere in modo puntuale una generazione fluida, precaria, senza radici.

Claudia entra nella vita di Francesco in una mattina di sole, nell’atrio della scuola: è una folgorazione, la nascita di un desiderio tutto nuovo, che è soprattutto desiderio di vita. Cresceranno insieme, bisticciando come l’acqua e il fuoco, divergenti e inquieti. Lei spavalda, capelli rossi e cravatta, sempre in fuga, lui schivo ma bruciato dalla curiosità erotica. Sono due spatriati, irregolari, o semplicemente giovani. Un romanzo sull’appartenenza e l’accettazione di sé, sulle amicizie tenaci, su una generazione che ha guardato lontano per trovarsi.