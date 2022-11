Centro salute mentale Mirandola con pochi operatori, la delusione degli utenti: “Ci sentiamo abbandonati”

“Ci sentiamo abbandonati”. Così alcuni utenti del Centro Salute mentale hanno appreso la notizia della fine del loro rapporto con l’istituzione che, in deficit di organico, è costretta a rimodulare, tagliando, i propri servizi. Ci sono operativi appena due medici per tutta l’area di Mirandola, ne mancano almeno sei per seguire gli oltre 950 utenti .

Scrive un di essi:

Purtroppo, qualche settimana fa, una persona di mia conoscenza ( che richiede come me, date le circostanze, il più totale anonimato ), riceve una chiamata dal centro di salute mentale di Mirandola, presso cui era in cura da un anno e mezzo, una telefonata in cui si comunicava, benché con empatia e dedizione al proprio lavoro, la cessazione delle prestazioni. L’utente è stata gravemente colta da sconforto, in quanto le sedute con lo psichiatra, benché saltuarie, stavano aiutando la giovane, dopo vari alti e bassi e periodi di riacutizzazione.

Nonostante ciò, ha provato a contattare l’URP, dove ugualmente le è stato risposto che la carenza nazionale di medici comporta questo, cioè ridotte prestazioni pubbliche per il cittadino. Non è noto quando riprenderà a tutti gli effetti l’attività capillare del CSM; qualche caso ancora viene trattato, speriamo probabilmente i più gravi o lunghi percorsi. Ma la gravità non può essere la sola determinante: se ci si reca presso questo servizio è proprio per NON aggravarsi.

L’utente, così come tanti altri pazienti, si sentono fortemente scorati, sfiduciati, abbandonati ai loro problemi, alle loro ricadute. Certo, esisteranno sicuramente alternative private, ma i costi sono elevati, la maggioranza non può permetterseli; così come il continuo cambiare figura di riferimento non giova. Il personale, mi è stato riferito, è sempre lodevole di empatia e vicinanza, in tutte le telefonate intercorse; almeno questo aspetto ci scalda il cuore Loro, infatti, non sanno come gestire questo flusso di pazienti e si trovano con poche risorse, con le mani legate, a malincuore devono lasciare sole le persone.

Sono qui a scrivervi per chiedere di parlare pubblicamente di questo problema, di questo chiamiamolo disservizio, che lascia soli i cittadini più fragili, più bisognosi, senza alternative. Se esiste un modo per venire incontro agli utenti, affrettiamoci! Si tratta pur sempre di vite umane, appese, alcune volte, a fili sottilissimi.