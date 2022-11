Covid, nuove regole sulla quarantena. Si va verso lo stop del tampone finale

“Sulla quarantena stiamo lavorando per far si che chi è positivo al Covid, soprattutto i pazienti asintomatici, possano rientrare prima. A breve anche su quello faremo una comunicazione, eliminando eventualmente anche il tampone finale”- così il ministro della Salute Orazio Schillaci ha annunciato nuove possibili regole che di fatto “snellirebbero” il periodo di quarantena in caso di positività o di contatto con un positivo al virus.

“Entro la prossima settimana avremo una campagna di comunicazione per la vaccinazione contro influenza e Covid, nella speranza che tutti possano capirne l’importanza”- ha aggiunto.

Covid e quarantena, le regole aggiornate

Le persone risultate positive al Covid a seguito del tampone molecolare o antigenico devono rispettare i 5 giorni di isolamento dal primo tampone positivo: la misura riguarda sia le persone asintomatiche e sia quelle sintomatiche che però non presentano sintomi negli ultimi 2 giorni. E’ possibile uscire dall’isolamento soltanto in seguito ad un test antigenico molecolare negativo.

In caso di positività persistente l’isolamento può essere interrotto dopo 14 giorni dalla data del primo tampone positivo, senza bisogno di un ulteriore tampone.

Autosorveglianza e contatto con persone Covid positive

Per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi le attuali regole prevedono l’obbligo di dispositivi di protezione FFP2- al chiuso in presenza di assembramenti-fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Se durante il periodo di autosorveglianza dovessero manifestarsi sintomi è raccomandata l’esecuzione di un test un test antigenico o molecolare da ripetere- se negativo- il quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Mascherine: dove è obbligatorio indossarle

L’ordinanza del Ministro della Salute del 31 ottobre 2022 prevede l’obbligo di indossare la mascherina ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017