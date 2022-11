Hockey in line, le azzurre trionfano in Argentina con le bomportesi Zanella e Bergamini

BOMPORTO- Grande successo al World Skate games 2022 in Argentina per la Nazionale junior femminile di hockey in line: della quale fanno parte anche le due giovani bomportesi Giorgia Zanella e Alessia Bergamini.

Dopo il difficile esordio contro l’Argentina la squadra ha conquistato una bella e meritata vittoria battendo il Brasile 6 a 1. Una partita stradominata dalle azzurrine che hanno preso il controllo del gioco fin dalle prime battute.

In gol Rebecca Carli , Maddalena Tiatto (2), Vittoria Sgarbossa, Alessia Bergamini, Ester V endrame .

