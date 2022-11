Humanities & Intelligence: a Modena lezioni, esperienze e conversazioni sulle Digital Humanities

MODENA- Modena è diventata negli ultimi anni un punto di riferimento sulle Digital Humanities, un centro di eccellenza dove si connettono cultura digitale e cultura umanistica.

In particolare l’Università di Modena e Reggio e Emilia e i suoi centri AIRI (Artificial Intelligence Research and Innovation Center) e DHMoRe (Centro Interdipartimentale di Ricerca sulle Digital Humanities) stanno portando avanti progetti e attività di ricerca di altissimo livello dedicati alle industrie culturali e creative per la l’Intelligenza Artificiale, su cui convergono finanziamenti messi a disposizione dalla Fondazione di Modena nell’ambito del progetto AGO Modena Fabbriche Culturali.

Per coinvolgere studenti e cittadini su questi temi, spiegare ciò che è stato realizzato finora e guardare al futuro, la giornata di venerdì 4 novembre è interamente dedicata a “Humanities & Intelligence”: con lezioni, esperienze, conversazioni tra il mondo dell’Intelligenza Artificiale e le discipline umanistiche.

“Una città che guarda al futuro, investendo su saperi e competenze. Grazie al lavoro di rete, Modena rappresenta una delle punte più avanzate sulla frontiera dell’innovazione – sottolinea Andrea Bortolamasi, assessore alla Cultura del Comune di Modena – la contaminazione tra saperi diversi, i processi di rigenerazione urbana in corso, l’investimento in educazione ed apprendimento continuo, sono assi di crescita e sviluppo della nostra comunità cittadina, su quali volgiamo continuare ad investire”.

“Fondazione di Modena sostiene convintamente progetti innovativi e di ricerca che ci offrano strumenti nuovi per governare il grande processo di trasformazione a cui stiamo assistendo – è il commento di Paolo Cavicchioli, presidente della Fondazione di Modena – Questa giornata di approfondimento è l’occasione per mostrare alla città le possibili applicazioni dell’intelligenza artificiale al patrimonio culturale e, più in generale, il lavoro che stiamo facendo per creare un Centro per le digital humanities che sia in grado di creare un ponte tra digitale e discipline umanistiche, una delle sfide più importanti del nostro tempo”.

“Sono felice di presentare i risultati del progetto di AI x Digital Humanities, ma soprattutto di poter ospitare a Modena, grazie al contributi di Fondazione di Modena, quattro lectio magistralis di eccezione – da Google a University of South Florida a colleghi italiani – per testimoniare quanto l’intelligenza artificiale possa essere al servizio della società – spiega Rita Cucchiara, docente di Visione Artificiale e Sistemi Cognitivi e direttrice del centro AIRI presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Sarà un buon punto di partenza per la prossima Laurea magistrale in Artificial Intelligence Engineering che partirà dal prossimo anno, tutta in inglese, e una via per mostrare la sostenibilità sociale ed economica delle nostre tecnologie”.

“Quello che oggi presentiamo è il risultato di un lavoro di due anni che ha messo in sinergia una ventina di istituti culturali e continua a crescere – precisa Matteo Al Kalak, direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulle Digital Humanities DhMoRe – La rivoluzione digitale di cui parleremo il 4 novembre è quella silenziosa che consente di rendere fruibile per tutti un patrimonio immenso che è il nostro passato e, per questo, è il nostro futuro”.