Il 5 novembre appuntamento a Teatro per “Modena città amica delle persone con demenza”

MODENA- Prima iniziativa pubblica per “Modena città amica delle persone con demenza”, il progetto che vede unite Azienda USL di Modena, Azienda Ospedaliero-Universitaria, Comune di Modena, Associazione “GP Vecchi”, Federfarma e Farmacie comunali, nell’intento di rafforzare la rete di sostegno alle persone con demenza.

L’appuntamento è in programma sabato 5 novembre, alle ore 20.30, al Teatro Michelangelo in via Giardini 255 a Modena: il “poeta parlante” Roberto Mercadini porterà in scena “A chi dimentica”, monologo dedicato alle persone con Alzheimer e ai loro famigliari.

A seguire, spazio alla presentazione del progetto “Modena città amica delle persone con demenza”, con gli interventi di Roberta Pinelli, assessora alle Politiche sociali del Comune di Modena; Andrea Fabbo, direttore Struttura complessa Disturbi cognitivi e demenze dell’Azienda USL di Modena; Annalisa Chiari, responsabile del progetto demenze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena; Emanuela Luppi, presidentessa dell’Associazione “GP Vecchi” Odv di Modena; Giuseppe Ortuso, medico di Medicina generale di Modena e Andrea Spanò, direttore del Distretto di Modena.

L’ingresso è gratuito e libero, senza necessità di prenotazione.