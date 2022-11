Medolla, maltratta sorella e padre: 26enne finisce a processo

MEDOLLA- E’ finito in tribunale per maltrattamenti dopo la denuncia presentata dal padre e dalla sorella. Due in particolare gli episodi che vengono contesati al giovane- un medollese di 26 anni- durante i quali, dopo aver bevuto, se la sarebbe presa con i familiari.

I due legali del giovane hanno richiesto l’assoluzione, mentre il pubblico ministero una pena di tre anni e 4 mesi.

Il 26enne ha già scontato 8 mesi di carcere in va cautelare e si trova al momento ai domiciliari a casa della madre.

