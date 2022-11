Minimoto, una stagione sulla cresta dell’onda per la sanfeliciana Team Space

SAN FELICE- E’ stata una grande stagione, quella appena conclusa, per la Team Space- associazione sportiva dilettantistica di San Felice sul Panaro- che è stata presente in tutte le categorie junior e Senior con minimoto della casa Bolognese DM telai.

Nel campionato italiano la Team Space ha ottenuto ottimi risultati in tutte le categorie e vinto il titolo di campione italiano nella categoria Open A (piloti da 11 anni ) con il pilota Cesenate Mattia Lanzi.

Nel trofeo Interregionale Marco Simoncelli l’associazione sportiva sanfeliciana ha centrato i titoli nazionali in tutte e 3 le categorie Open: nella Open A con il ravennate Luca Bandini (secondo classificato anche al campionato europeo di agosto in Olanda sul circuito di Assen), nella Open B con il pilota di Pozzuoli Salvatore Poerio e nella Gentleman con il pilota modenese Mauro Finelli.

Queste le parole del presidente e team manager Claudio Frigieri: “In questa stagione abbiamo ottenuto splendidi risultati e ci tenevo a ringraziare i nostri portacolori e i loro famigliari che, con tanto sacrificio, li accompagnano il giro per per l’Italia e non solo sui circuiti dei vari campionati: sia per le gare che per gli allenamenti. E non ultimi, in quanto fondamentali, tutti nostri partner commerciali che supportano la nostra realtà con il loro contributo. Nella prossima stagione confermiamo l’impegno della nostra squadra in entrambi i campionati come in quella appena conclusa”.