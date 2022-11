Nonantola, giovane investita da un furgone in via Vittorio Veneto

NONANTOLA- Il grave incidente intorno alle 17.30 di venerdì 4 novembre in via Vittorio Veneto- all’incrocio con via Dei Borghi- a Nonantola.

La giovane è stata travolta dall’Iveco cassonato di un’impresa artigiana che l’ha colpita con il cofano anteriore, sbalzandola sull’asfalto.

La ragazza- soccorsa dall’ambulanza e da un’auto medica del 118- è rimasta cosciente, ma ha riportato un trauma cranico e una frattura alla gamba.

La dinamica dello scontro dovrà essere ora vagliata dalla polizia locale dell’Unione del Sorbara.

Per permettere i rilievi è stato istituito sulla strada il senso unico alternato.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017