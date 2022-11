Pozzo Cavone, dalla Bassa modenese petrolio per altri 10 anni

SAN POSSIDONIO, MIRANDOLA, NOVI DI MODENA – La produzione del giacimento Cavone procede a pieno ritmo e continuerà a produrre a un discreto livello almeno per i prossimi dieci anni. E’ questa la valutazione dell’ingegnere Mario Battistello, di Padana Scavi Spa, sul sito della Bassa sul quale – dieci anni fa- si erano addensati dubbi per un possibile collegamento tra le sue trivellazioni e il Sisma del 2012. Dubbi poi smentiti dall’attento monitoraggio dalla Commissione Ichese che escluse, in via definitiva, “qualsiasi correlazione tra terremoto e attività estrattive”.

Ma come procedono, oggi, le estrazioni del pozzo Cavone? Lo abbiamo chiesto all’ingegnere Mario Battistello, di Padana Scavi Spa.

Come procedono le estrazioni dal pozzo Cavone?

La produzione del giacimento Cavone è in linea con le previsioni di inizio anno, del resto è stato scoperto nel 1972 ed entrato in produzione nel 1980, più di cinquant’anni fa. Conosciamo bene questo giacimento e sappiamo quanto può ancora offrire.

Si prevede un aumento della produzione?

Come tutti i giacimenti, Cavone ha avuto una curva produttiva che nel primo periodo presentava una fase di forte crescita, che coincideva con lo sviluppo del campo ottenuto attraverso la perforazione di nuovi pozzi che venivano poi allacciati alla centrale che ne raccoglieva il prodotto. Successivamente, una volta ottimizzate le infrastrutture necessarie per la produzione è stato raggiunto il picco e da quel momento è iniziata una fase di lenta decrescita. Cavone attualmente si trova in quest’ultima fase della sua vita produttiva, per cui, salvo piccole e sempre possibili ottimizzazioni produttive, non sono possibili aumenti sostanziali della produzione.

All’aumentare della produzione, ci sarà un conseguente aumento dei contributi ai Comuni modenesi cui ricade Cavone (Mirandola, Novi, San Possidonio)?

Come spiegato non essendo possibili aumenti sostanziali della produzione non si genereranno nemmeno aumenti dei contributi.

Si può fare, se è possibile, un generale commento della situazione attuale?

Cavone ha dato molto, in termini produttivi per tanti anni; le nostre previsioni sono che continuerà a produrre ad un discreto livello almeno per i prossimi dieci anni e forse più.

Per farsi un’idea, ai ritmi dell’attuale estrazione annuale, si potrebbe ipotizzare, paragonando la produzione a volumi di carburanti, l’approvvigionamento di una ventina di distributori stradali; vorrebbe dire garantire, per tutto l’anno, i rifornimenti di circa 35.000 autovetture.

In generale l’aumento della produzione italiana di idrocarburi si potrebbe ottenere solo sbloccando tutti i progetti che sono attualmente fermi a causa di problemi autorizzativi.

LEGGI ANCHE

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017