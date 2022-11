San Possidonio, contro la violenza delle donne lo spettacolo al “Principato di Monaco”

SAN POSSIDONIO- In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne- il prossimo 25 novembre- la Compagnia teatrale “Il Fatamorgana” porterà in scena all’auditorium “Principato di Monaco” di San Possidonio- in via Focherini 3- la lettura- spettacolo dal titolo “(In)Dipendenza lotta continua : “La storia di Ross”.

La regia è di Agnese Negrelli, con Sandra Moretti e Roberta Mosca. Gli intermezzi musicali sono di Anna Paola Fresia.

Lo spettacolo- a ingresso libero- si terrà venerdì 25 novembre alle ore 21.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017