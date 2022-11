San Prospero, musica e solidarietà grazie alla raccolta fondi di Vittorio Ferrari

SAN PROSPERO- L’Africa Music School è stata fondata nel 2017 a Kampala, in Uganda, con l’obiettivo di salvare i giovani orfani, dando loro un’alternativa alla strada. Il suo fondatore è Kamala Francis: un ragazzo ugandese di 31 anni che, abbandonato dalla madre quando era ancora piccolo, è finito per strada senza un riparo e qualcuno che si prendesse cura di lui.

E’ stata la sua passione per la musica a salvarlo: grazie a progetti di solidarietà è diventato un insegnante di musica e ha deciso di aprire una scuola per salvare i ragazzi di strada come lui.

Grazie ai social Kamala Francis si è messo in contatto con alcuni musicisti, tra questi il sanprosperese Vittorio Ferrari che ormai da diversi anni risiede a Lugano: dove suona come primo corno nell’Orchestra della Svizzera Italiana.

Ferrari- insieme ad alcuni musicisti italiani- è venuto quindi a conoscenza del progetto di Kamala, decidendo poi di sostenerlo: il musicista sanprosperese ha prima inviato prima una piccola somma e poi ha promosso due raccolte fondi online e un concerto.

“Poi, finalmente, quest’anno sono riuscito ad andare a Kampala. Francis ha solo 31 anni ed è riuscito a realizzare un progetto che è molto di più di una scuola perché, durante la pandemia, è diventata anche la casa di molti bambini, che non avevano nessun altro posto dove andare- ha raccontato Ferrari al Carlino- La scuola è ospitata in una casa in affitto. Qui, circa 50 ragazzi, quasi tutti di strada, si incontrano e imparano a suonare strumenti a fiato e percussione e possono avere anche un tetto. Ad insegnargli, oltre a Francis ci sono altri musicisti, che sono stati i suoi primi allievi”.

Chiunque volesse sostenere il progetto e contribuire affinché la scuola resti aperta può contattare Vittorio Ferrari sui social.

