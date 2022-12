Dalla rocca al castello: le figurine di Bellini in mostra a Dublino

SAN FELICE SUL PANARO – Dodici anni e mezzo dopo la prima mostra a San Felice sul Panaro, nella rocca non ancora lesionata dal sisma, l’esposizione di figurine della strepitosa collezione di Gianni Bellini è sbarcata in Irlanda e, dopo tre settimane di programmazione a Cork, dal 5 gennaio al 22 gennaio impreziosirà le sale del Printworks building presso il castello di Dubino.

La mostra, intitolata “Chasing the ball. A display of football stickers featuring Ireland and Italy at the World Cup 1990-2002” è promossa e finanziata dall’Istituto italiano di cultura di Dublino e realizzata da Fmav Museo della Figurina. Nella tappa di Cork (14 novembre-7 dicembre a Cork) ha oltrepassato i diecimila ingressi e a Dublino Bellini conta di superare quelle cifre. Tra l’altro il 5 gennaio, a inaugurare la mostra (in cui il collezionista sanfeliciano espone circa 80 album), ci saranno Totò Schillaci e Pat Bonner, bomber azzurro del Mondiale italiano il primo e portiere irlandese il secondo, che si sfidarono ai quarti di Italia ’90 nella gara tra Italia e Irlanda. Vinse l’Italia 1-0, rete proprio del Totò nazionale in quella che, per l’Irlanda di Bonner, resta la miglior prestazione di sempre ai Mondiali.

