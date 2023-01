Al teatro Facchini di Medolla la Giornata della Memoria Ucman

La luce danza irrequieta è il titolo del recital messo in scena dalla Fondazione Scuola di Musica C. e G.

Andreoli e accolto dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord come evento per la celebrazione della

Giornata della Memoria. Lo spettacolo ha visto il teatro Facchini di Medolla accogliere circa duecento

spettatori, i quali hanno potuto ascoltare le parole di Carla Simons dalla voce di Irene Guadagnini, su un

testo adattato da Roberto Alessandrini, e le musiche originali dei Maestri Matteo Minozzi e Eugenio

Polacchini, eseguite dalla Young Guitar Orchestra e dal duo di chitarre Bruskers degli stessi Maestri.

Dopo l’anteprima a Bologna, il 17 gennaio, negli spazi del Museo Ebraico, lo spettacolo è arrivato a

Medolla e prossimamente verrà proposta in alcuni istituti scolastici del territorio.

«Uno spettacolo nello spettacolo vedere il teatro Facchini pieno su un tema come quello dell’olocausto –

commenta il Presidente dell’Unione Alberto Calciolari – con la Senatrice Vincenza Rando che ha

assistito al recital e ha garantito che farà avere il testo alla senatrice Giuliana Segre. Anche il Prefetto

dottoressa Alessandra Camporota ha espresso vivo apprezzamento per lo spettacolo, che ha visto

protagonisti i ragazzi della Scuola di Musica Andreoli, che con il loro entusiasmo per la musica sono i

nostri ambasciatori culturali. Come amministratori del territorio speriamo che La luce danza irrequieta

possa avere lo stesso successo di tante altre produzioni della Fondazione Andreoli e ringraziamo la

Presidente Elena Malaguti per l’importanza acquisita dalla Fondazione Scuola di Musica Carlo e

Guglielmo Andreoli».

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017