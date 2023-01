Anziano maltrattato dalla badante e da suo marito nella Bassa: arriva la prima condanna

Veniva maltrattato e derubato dalla badante e da suo marito, che erano andati a vivere a casa sua e, col tempo, erano riusciti a farsi intestare due appartamenti e gestivano la sua pensione, lasciandogli solo pochi euro per le commissioni quotidiane. E’ quanto accaduto ad un anziano di 72 anni della Bassa modenese, la cui storia – spiega Modenaindiretta – è finita in Tribunale grazie all’intuito di una avvocata, chiamata a difendere d’ufficio l’anziano dopo che era stato fermato in auto per guida in stato d’ebbrezza. Da alcune parole dell’uomo, l’avvocata aveva capito la situazione e, in seguito ad un’esposto formale in Procura, erano partite le indagini. Indagini che hanno portato a scoprire i maltrattamenti messi in atto dalla donna e dal marito, entrambi di origine rumena, nei confronti dell’anziano. Ora, mentre la donna ha scelto il rito ordinario e andrà a processo il prossimo luglio, il marito ha, invece, scelto il rito abbreviato ed è stato condannato nella giornata di ieri a 2 anni e 8 mesi di reclusione.

