Concordia e San Felice, guidano con patenti revocate da più di 20 anni: maxi-multe per 2 automobilisti

SAN FELICE SUL PANARO, CONCORDIA SULLA SECCHIA – Nel corso di una serie di controlli stradali effettuati dal personale della Polizia Locale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, sono state elevate due sanzioni particolarmente rilevanti ai fini della tutela della sicurezza stradale.

La prima è stata rilevata a San Felice sul Panaro, dove è stato fermato un conducente mirandolese con patente revocata da circa 20 anni. Per la seconda, invece, il territorio interessato è stato quello di Concordia sulla Secchia, dove un altro autista, sempre mirandolese, circolava con la patente di guida revocata da oltre 25 anni; in questo caso il personale intervenuto ha rilevato anche che il veicolo non era coperto da nessun tipo di polizza assicurativa. Per entrambi i conducenti è scattata una sanzione di 5.000 euro, oltre al fermo del veicolo per tre mesi; per quanto riguarda il veicolo privo di assicurazione, è stato disposto il sequestro del mezzo.

Continuano inoltre i controlli mediante l’utilizzo dei “varchi elettronici” recentemente installati che consentono di intercettare i veicoli privi di assicurazione o con revisione scaduta, al fine di togliere dalla strada quei veicoli che – in caso di sinistro – non potrebbero garantire il giusto risarcimento dei danni eventualmente provocati.

“Questi interventi della nostra Polizia Locale dimostrano come la sicurezza della circolazione e dei cittadini venga prima di ogni volontà vessatoria – dichiara l’assessore alla Sicurezza Ucman, Michele Goldoni – e oltre alla disponibilità e professionalità degli operatori possiamo contare sugli aiuti sempre più indispensabili della tecnologia, che si dimostra come un efficace supporto del servizio reso ai cittadini” “Esprimo il più sincero ringraziamento al comandante della polizia locale dell’Unione Euro Bellei e a tutti i suoi preziosissimi collaboratori – dichiara, invece, il presidente dell’Unione Alberto Calciolari – è proprio da questi fatti che si comprende l’attenzione alla sicurezza dei nostri concittadini. Pensare che ci sono veicoli che circolano in queste condizioni è davvero intollerabile”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017