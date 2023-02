Calcio, Modena: dal mercato arrivano Ionita e Ferrarini in vista dell’anticipo contro il Cagliari

Si chiude con due rinforzi e tre uscite nell’ultimo giorno di apertura del calciomercato la sessione invernale di trattative del Modena. Dopo i movimenti delle scorse settimane, che avevano portato all’arrivo, in entrata, dell’attaccante Strizzolo, già autore di alcune gare condite da una rete in maglia gialloblù, e alla cessione al Cagliari di Azzi, i canarini sono stati molto attivi nelle ultime ore di mercato.

Definito, infatti, con il Pisa, lo scambio di prestiti tra i centrocampisti Ionita (classe 90′), in arrivo a Modena, e Gargiulo, che fa il percorso inverso dopo appena sei mesi in maglia gialloblù segnati da un infortunio che lo ha tenuto fuori per diverso tempo. In entrata, arriva anche il giovane terzino Ferrarini, in prestito dalla Fiorentina dopo una prima parte di stagione giocata al Monza in Serie A. In uscita, detto di Gargiulo, il Modena ha anche ceduto a titolo definitivo all’Ascoli Marsura e in prestito Piacentini alla Triestina.

Intanto, sul fronte campo, la squadra è al lavoro per preparare la sfida di venerdì 3 febbraio, quando i canarini affronteranno, nell’anticipo serale della 23esima giornata di Serie B, il Cagliari allo stadio “Braglia”. Cagliari che all’andata sconfisse i gialloblù col punteggio di 1-0 e che ora, dopo un inizio di campionato con più difficoltà del previsto, è in ripresa dall’arrivo sulla panchina dei sardi di Claudio Ranieri. La formazione rossoblù, come detto, potrà contare anche su Azzi, grande protagonista la scorsa stagione della promozione del Modena dalla Serie C ceduto al Cagliari dopo alcuni mesi in chiaroscuro, in seguito alle voci che lo volevano in procinto di trasferirsi in squadre di Serie A. Già autore di una rete in maglia rossoblù, Azzi farà, dunque, ritorno allo stadio “Braglia”, dove il Modena dovrà cercare il riscatto dopo la sconfitta subita nell’ultimo turno a Terni (2-1).

