Nonantola, “Bosch Rexroth – Girls in STEM”, gli stereotipi di genere si superano a partire dalla scuola

NONANTOLA- Venerdì 24 febbraio al Teatro Troisi di Nonantola dalle ore 9 alle 12, è in programma “Bosch Rexroth – Girls in STEM”, un incontro di orientamento scolastico dedicato a tutti gli studenti delle seconde classi della scuola Secondaria di primo grado. L’evento, che ha tra gli obiettivi quello di superare insieme gli stereotipi legati alla differenza di genere, è organizzato da Bosch Rexroth Oil Control, in collaborazione la Direzione scolastica di Nonantola e con il sostegno del Comune di Nonantola.

“Durante l’evento – spiega Flora Garraffa, responsabile per la sicurezza del gruppo Bosch Rexroth Oil Control e promotrice delle iniziative dell’Agenda 2030 – alcune nostre colleghe, che occupano ruoli in cui la presenza femminile è generalmente minore, parleranno della propria vita e del proprio lavoro, dei percorsi di carriera e di come bilanciano la loro vita lavorativa con le altre responsabilità. Vogliamo essere fonte d’ispirazione per le generazioni future, creando un ponte tra scuola e mondo del lavoro, e, non ultimo, dare alle giovani ragazze la motivazione per realizzare appieno il proprio potenziale”.

“Abbiamo da subito accolto favorevolmente la proposta dell’azienda –continuano gli assessori del Comune di Nonantola, Enrico Piccinini con delega alla Scuola e Tiziana Baccolini con delega alle Pari Opportunità – è un’importante iniziativa per il superamento degli stereotipi di genere che da sempre indirizzano le giovani ragazze prevalentemente verso studi di carattere umanistico a discapito di quelli scientifici e tecnologici. Nonostante ci siano numerosi esempi di donne ai vertici di istituti di ricerca o di grandi aziende, manca ancora il coraggio e la determinazione perché le diverse potenzialità femminili si possano esprimere”.

