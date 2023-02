Nonantola, incidente in via Provinciale Ovest

NONANTOLA – Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 febbraio, in via Provinciale Ovest, a Nonantola. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti, ma il sinistro ha creato un rallentamento della circolazione. Sul posto per gestire la viabilità e per i rilievi la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Sorbara: la viabilità in via Provinciale Ovest è stata regolarmente ripristinata intorno alle ore 18.

