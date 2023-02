Per ricordare Marino Golinelli un ritratto sul Crescentone in piazza Maggiore a Bologna

A un anno dalla sua scomparsa, sabato 18 febbraio, dalle 11.30 alle 18.30, Fondazione Golinelli organizza una giornata speciale per ricordare e omaggiare Marino Golinelli, filantropo, imprenditore, ricercatore e amante delle arti originario di San Felice sul Panaro.

L’evento si terrà in Piazza Maggiore, nel cuore di Bologna, e coinvolgerà in prima persona le cittadine e i cittadini nella realizzazione di un’installazione temporanea sul Crescentone, dove nell’arco della giornata sarà composto il volto stilizzato di Marino Golinelli con centinaia di tasselli, da disporre e personalizzare con una dedica, un pensiero, una riflessione.

Spiegano dalla fondazione Golinelli:

Sarà un omaggio collettivo, festoso e partecipato – all’insegna della creatività e della fiducia verso il futuro, proprio come ci ha insegnato – a chi per la società e, in particolare, per le giovani generazioni, ha dedicato passione, impegno e determinazione. Con il fine di promuovere l’educazione e la formazione, diffondere la cultura e favorire la crescita intellettuale, responsabile ed etica, nel 1988 Marino Golinelli ha dato vita all’omonima Fondazione, unico esempio italiano di fondazione filantropica privata ispirata ai modelli anglosassoni e pienamente operativa, che proprio in questa occasione festeggia il suo 35esimo anno di attività.