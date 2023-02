Rapina alla filiale di Carpi della Banca Popolare di San Felice: rubati 15mila euro

CARPI – Momenti di paura per dipendenti e clienti che si trovavano all’interno della filiale carpigiana della Banca Popolare di San Felice, intorno alle ore 13 di ieri, martedì 7 febbraio. Due rapinatori sono, infatti, entrati in filiale in orario di chiusura armati di cutter, mentre un altro complice – secondo le prime ricostruzioni – li attendeva in auto. I due malviventi hanno chiuso i dipendenti e i pochi clienti che ancora si trovavano all’interno della filiale in una stanza e si sono impossessati di tutto il denaro in contanti che hanno trovato. Stando alle prime stime, avrebbero rubato circa 15mila euro prima di fuggire in auto. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ora si sta occupando delle indagini.

