Revoca assessora Canossa, Siena (Più Mirandola): “L’amministrazione ha vita precaria”

“L’amministrazione ha vita precaria”. Così il consigliere comunale di Più Mirandola, Giorgio Siena, commenta la revoca dell’incarico di Giunta all’assessora Antonella Canossa, la seconda uscita dall’Amministrazione a trazione leghista dopo quella di Giuseppe Forte.

Ecco il comunicato stampa di Giorgio Siena:

La nota assai ruvida e poco istituzionale con la quale l’assessore Canossa è stata cacciata fa dire che le hanno “urlato dietro”. L’hanno accusata di assenteismo, di divergenza di opinione (un fatto grave) e senza riconoscerle il lavoro svolto, di solito si fa.

Non possiamo entrare nel merito delle ragioni del ritiro di delega: se incompatibilità caratteriale, divergenze di valutazione o necessità di far posto a altri, come nel caso dell’assessore Forte, ma certo mai amministrazione ha avuto vita così precaria.

E se ci permette anche il sindaco, con tutta la stima e benevolenza personale che merita, dà spesso l ‘idea di essere lui stesso precario, dietro le numerose veline che sembrano guidarne il pensiero.

Inoltre non possiamo sottacere il fatto che il Consiglio Comunale sembra, per la maggioranza, un obbligo di legge del quale farebbero volentieri a meno. I consiglieri di maggioranza, infatti, sono spesso assenti (si collegano da casa, magari mentre fanno altro) al punto che l’opposizione ha dovuto fare un richiamo in proposito.

E tuttavia gli stessi consiglieri si alternano volentieri per apparire in eventi di ogni genere a fare passerella: lo dico con rispetto, ma dovrebbero pensare che, in quanto consiglieri, il loro ruolo è politico di confronto sulle scelte amministrative, non di rappresentanza.

Abbiamo raggiunto il massimo quando Golinelli, neo segretario provinciale della Lega, presenta, al posto dell’assessore all’istruzione, la Giornata del Ricordo agli studenti delle superiori.

Se dovessimo dare un giudizio a questa amministrazione dal punto di vista del senso civico e istituzionale sarebbe davvero negativo, ma tanto una certezza li anima: fare è faticoso e difficile, far credere è la via giusta.