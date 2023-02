“Umoristi a Carpi”: gentilezza e gratitudine è il tema del concorso azionale di grafica umoristica

Gentilezza e gratitudine: sono questi i temi scelti dalla Giuria per l’11^ edizione di Umoristi a Carpi, il concorso nazionale di grafica – promosso da Fondazione Casa del Volontariato, ente finalizzato al sociale della Fondazione CR Carpi, in collaborazione con USHAC e con il patrocinio di Comune di Carpi e Unione delle Terre d’Argine.

La domanda a cui i partecipanti dovranno rispondere con una vignetta è: Quando parole, gesti e modi gentili contribuiscono alla felicità personale e collettiva?

Gentilezza, da non confondere con cortesia e buone maniere, come atteggiamento che si fonda sull’apertura, verso gli altri e l’ambiente esterno, che prevede sollecitudine e desiderio di avere cura delle persone, dedicandosi a instaurare o mantenere con loro un legame non solo civile, ma anche premuroso e attento. Gentilezza, quindi, come attitudine a vivere e comportarsi nei confronti degli altri con l’intento di creare un ambiente inclusivo e gradevole per tutti, in cui sentirsi accettati e protetti. La gentilezza si rifà dunque a un ideale di comunità, di attenzione e cura l’uno per l’altro.

La Gratitudine è invece intesa come l’apprezzamento di ciò che è prezioso e significativo per sé, riconoscendo che alcuni degli elementi positivi nel mondo e nella propria vita provengono dall’esterno, e sono indipendenti dalla propria volontà: elementi di cui essere grati. La gratitudine, dunque, come opposta alla lamentazione fine a se stessa, e quale potente esperienza positiva, capace di promuovere una vita più felice e piena.

I concorrenti sono quindi invitati a rappresentare, con ironia, la propria visione rispetto a gentilezza e la gratitudine, fornendo stimolo alla riflessione e al cambiamento in direzione di una comunità più felice.

Ogni partecipante potrà inviare le proprie vignette inedite fino al 30 giugno 2023.

Dopo Volontariato, Lavoro, Generazione social, Pari Opportunità, Migrazioni, Salute e Benessere, Tutela dell’ambiente e materie plastiche, Gioco d’azzardo, Vite davanti allo schermo e Cambiamenti climatici sarà questo il tema della nuova edizione del concorso che prevede due sezioni: Giovani, fino ai 21 anni d’età, e Adulti, dai 22 anni in poi.

Oltre ai premi per i primi tre classificati di entrambe le sezioni, è anche previsto, per il quarto anno consecutivo, anche un riconoscimento speciale: il Premio Scuola, un buono di 500 euro per l’acquisto di materiale didattico, che sarà assegnato all’Istituto con il maggior numero di vignettisti partecipanti.

Oltre ai vincitori, tutte le opere ammesse verranno riprodotte su apposita pubblicazione, che sarà donata agli autori partecipanti.

La premiazione dei vincitori avrà luogo sabato 30 settembre presso l’Auditorium della Biblioteca Loria di Carpi.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.casavolontariato.org e la pagina Facebook Fondazione Casa del Volontariato.

