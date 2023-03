Auto rubata a Verona ritrovata a Nonantola

Venerdì mattina, una pattuglia della polizia locale Unione del Sorbara in servizio perlustrativo del territorio, attivata dalla centrale operativa che aveva ricevuto la segnalazione da parte di un cittadino relativa ad un auto “abbandonata” da qualche tempo, è intervenuta in una strada del comune di Nonantola dove ha accertato che il veicolo segnalato era, in realtà, oggetto di furto.

A seguito di ulteriori approfondimenti gli agenti hanno verificato che la scomparsa del veicolo era stata denunciata, presso un comando di polizia della provincia di Verona, come oggetto di furto nel Gennaio del 2022.

Gli agenti dunque immediatamente si sono attivati per reperire il legittimo proprietario che, dopo alcuni approfondimenti, è stato individuato ed informato del ritrovamento. Dopo qualche oretta, il proprietario ha raggiunto la nostra pattuglia, che gli ha quindi restituito l’auto.

