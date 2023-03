E Soliera adesso organizza le serate musicali a Modena

SOLIERA- E Soliera adesso organizza le serate musicali a Modena. Arti Vive Festival sbarca a Modena: il festival di musica, teatro e performance di Soliera estende il suo programma ad una imperdibile data modenese. L’appuntamento è con la band inglese Shame, in arrivo martedì 4 luglio.

La Fondazione Campori, l’amministrazione comunale di Soliera e il Comune di Modena inaugurano così una preziosa collaborazione all’insegna della musica. Per la prima volta infatti il cartellone del solierese Arti Vive Festival si estende alla città di Modena, portando ai Giardini Ducali una delle band più celebri del panorama post-punk e indie-rock internazionale contemporaneo: gli Shame.

In programma martedì 4 luglio, l’atteso concerto aprirà la 16ª edizione del Festival, che proseguirà a Soliera dal 5 al 9 luglio. Le prevendite per la data modenese sono già attive sui circuiti di ticketing Vivaticket e Tickemaster.

Gli Shame sono uno dei nomi più importanti della scena rock mondiale: alla band di South London è bastato un solo album – quello d’esordio, “Songs of Praise”, uscito nel 2018 – per prendersi un posto da protagonista nella scena musicale contemporanea. A cinque anni di distanza, nelle scorse settimane è uscito il loro terzo disco, “Food For Worms”, accolto calorosamente da tutte le riviste di settore e definito dalla stessa band “La Lamborghini degli album degli Shame”. Al sound incendiario e senza compromessi degli esordi, i londinesi hanno aggiunto un approccio più maturo e melodico, portando il suono della band in territori finora inesplorati.

Nello spirito che da sempre contraddistingue Arti Vive Festival, la collaborazione con l’amministrazione di Modena rappresenta da un lato un ulteriore e importante ampliamento della rete tra enti, istituzioni e tessuto associativo del territorio – nell’ottica del raggiungimento di sempre maggiori e diversificati target di pubblico – dall’altro un’opportunità di proporre sul capoluogo uno degli show più di successo della scena indipendente internazionale.

Nelle prossime settimane il festival annuncerà gli altri ospiti che completeranno il cartellone dell’edizione 2023.

Arti Vive Festival è organizzato da Fondazione Campori e Comune di Soliera con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e Regione Emilia-Romagna.

Sito web: www.artivivefestival.it

Canali social: fb: Arti Vive / IG: artivive

