Eletta la nuova segreteria di Cgil Emilia-Romagna

Nata a Parma il 21 Maggio 1963. Laureata in Scienze Politiche all’Università di Bologna, ha svolto vari lavori come precaria a tempo determinato per il Comune di Parma. Dal 1987 di ruolo, inizia il suo percorso sindacale come delegata. Esce in distacco sindacale nel 1993 come funzionario della Funzione Pubblica Cgil di Parma e nel 2002 diventa Segretario Generale della categoria, svolgendo contemporaneamente un ruolo part time per due anni nella Segreteria Confederale della Camera del Lavoro di Parma. Viene eletta Segretario Generale della Funzione Pubblica Emilia Romagna nel settembre 2008. E’ stata eletta in segreteria regionale dal Comitato Direttivo della CGIL ER il 14 settembre 2015.