Esce fuori strada e abbatte i pali della ciclabile davanti alla scuola di San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – E’ successo in un momento, venerdì sera alle 19.30, in cui quella ciclabile non è affollata come solito di bambini e bambine, mamme, papà e nonni diretti a scuola. Altrimenti il bilancio sarebbe stato drammatico.

Invece si registrano solo danni per fortuna da quanto è accaduto con la Renault di un quarantacinquenne del paese che, entrando in paese da Rivara, venerdì sera è uscita fuori strada andando prima sulla ciclabile, poi sullo spartitraffico e ancora sulla ciclabile per finire ad abbattere il palo segnaletico e facendo vacillare il palo della luce talmente violentemente da far cadere la lampada per terra, un volo da cinque metri di altezza.

Per l’autista, uscito senza gravi felice dallo scontro ma con gravi danni al mezzo, 400 euro di multa e cinque punti tolti dalla patente, oltre al risarcimento, tramite assicurazione dei danni all’arredamento cittadino.

Sul posto per i rilievi la Polizia Locale Area Nord

