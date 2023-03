Graffitari colti sul fatto dalla Polizia e denunciati per imbrattamento

La Squadra Volante della Polizia di Modena ha denunciato in stato di libertà due ragazzi italiani per il reato di deturpamento

e imbrattamento di cose altrui.

Nella serata di ieri, verso le ore 22:00, una pattuglia della Squadra Volante, impegnata nei servizi di

prevenzione ai furti in abitazione, è intervenuta in una strada adiacente al parco Amendola in quanto

veniva segnalata la presenza di due ragazzi che si aggiravano con fare sospetto nei pressi di una

abitazione.

Gli agenti riuscivano ad individuare i due ragazzi i quali si davano alla fuga abbandonando una

borsa contenente diverse bombolette spray e materiale per graffiti.

Accompagnati in Questura venivano deferiti in stato di libertà per l’imbrattamento con vernice

spray del muro di un’abitazione privata ed uno di loro anche per resistenza a pubblico ufficiale.

