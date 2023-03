Mirandola, per il dottor Carlo Ratti gli auguri del Circolo Medico

Per il dottor Carlo Ratti gli auguri del Circolo Medico della Bassa. Ratti è stato nominato Primario della Cardiologia di Mirandola, una notizia che è stata accolta molto favorevolmente in tutto il territorio.

Scrivono dal Circolo Medico:

A nome mio e dei colleghi del Circolo Medico “M.Merighi” esprimo apprezzamento per la nomina del dr Carlo Ratti a Primario della Cardiologia di Mirandola. Il dr Ratti è un professionista di grande valore , di grande disponibilità e rappresenta, unitamente ai colleghi della Unità Operativa che dirige, per la Sanità Mirandolese e non solo, un faro di riferimento .

Complimenti Carlo

Nunzio Borelli, Presidente