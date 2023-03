Mirandola, un 8 marzo “speciale” per le lavoratrici dell’azienda Fresenius Kabi

MIRANDOLA – Non è un caso che la Giornata Internazionale della Donna sia celebrata proprio l’8 marzo: al di là dei mazzi di mimose, degli auguri o dei tanti post condivisi sui social, la ricorrenza sembra affondare le proprie radici storiche in un episodio occorso nel 1911, quando centotrentaquattro operatrici persero la vita a seguito di un incendio divampato in una fabbrica di New York. Un fatto significativo, che ci ricorda come l’emancipazione femminile sia strettamente legata al lavoro e alla possibilità di realizzazione personale a questo connessa. Oggi le donne, sempre più frequentemente interpreti di ruoli chiave nella vita politica, economica e produttiva, a più di un secolo da quell’8 Marzo 1911, hanno percorso tanta strada, diventando un motore imprescindibile delle nostre realtà produttive e professionali.

Proprio con l’obiettivo di celebrare le tante donne che operano quotidianamente nello stabilimento, l’azienda mirandolese Fresenius Kabi di Mirandola, operante nel settore biomedicale, ha organizzato una giornata speciale, volta a valorizzare attraverso momenti conviviali le proprie dipendenti.

“I manager dei vari servizi si sono alzati alle cinque del mattino per preparare la colazione ai colleghi dei reparti che lavorano su turni”, racconta Senanur Akkilic, Innovation and Project Manager presso la ditta, “poi si sono attivati anche in occasione del pranzo e dell’happy hour. Si è trattato di un piccolo gesto che, tuttavia, vuole comunicare alle lavoratrici quanto l’azienda si senta grata nei loro confronti”.

Una realtà, quella dello stabilimento mirandolese di Fresenius, che osserva il 60% di quote rose in reparto e un’alta percentuale di donne anche in ruoli amministrativi e dirigenziali.

“Per noi, è fondamentale valorizzare la presenza femminile”, prosegue Senanur Akkilic”. “Per la nostra azienda ciò che conta non sono solo le strategie produttive”, gli fa eco Luca Ferraresi, responsabile dell’Ufficio Tecnico e dell’Area Assemblaggio, “ma al primo posto stanno le persone. Cerchiamo di metterle al centro, impegnandoci a creare le condizioni che consentano un clima lavorativo il più positivo possibile, vivendo nel quotidiano alcuni dei valori fondamentali dell’azienda come la collaborazione e l’integrità”.

È un impegno, quello di Fresenius Kabi, che tuttavia non si è limitato alla sola Giornata Internazionale della Donna, ma ha conosciuto diversi appuntamenti nel corso di tutto il 2022.

“La vita associativa dell’azienda è per noi un aspetto fondamentale del benessere lavorativo”, afferma Luca Ferraresi, “per questo ci sembra fondamentale creare momenti di aggregazione, specialmente su tematiche importanti”. “Lo scorso anno, abbiamo partecipato a diverse iniziative importanti”, spiega Senanur Akkilic, “come la Camminata in Rosa in occasione del mese Ottobre Rosa, dedicato alla sensibilizzazione delle donne sulla prevenzione del tumore al seno, a cui hanno partecipato più di cinquanta dipendenti con famiglie e amici. Abbiamo poi collaborato con associazioni come AMO, ANFFAS e stiamo continuando la collaborazione con ANT per diversi progetti, contribuendo alla realizzazione di intenti solidali. Insomma, per noi la valorizzazione della persona passa sinergicamente sia per l’azienda, che per il territorio”.

