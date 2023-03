Nuova ciclabile a San Possidonio, partono i lavori

A San Possidonio partono i lavori per la realizzazione della ciclabile tra via Chiavica e il polo scolastico.

Il 1° marzo con la consegna del cantiere all’Impresa Pignatti Dario s.r.l. di Ravarino iniziano i lavori per la realizzazione della ciclabile in via 4 Novembre e in via Focherini per completare il collegamento ciclopedonale tra via Chiavica ed il polo scolastico.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017