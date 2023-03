Parte martedì il processo di costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile a San Possidonio

Processo partecipativo per la costituzione per una Comunità Energetica Rinnovabile a San Possidonio. Martedì 7 Marzo 2023 ore 20.45 presso l’Auditorium “Principato di Monaco” Via Focherini 1 — San Possidonio, Si parlerà de:

Le Comunità Energetiche Rinnovabili, cosa sono e quali vantaggi offrono a chi aderisce

Intervengono:

Ing. Giulio Fregni – Assessore all’Ambiente del Comune di San Possidonio

Ing. Alessandro Pin e Dott. Dario Maci dell’ Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile Modera la serata Enrico Benetti

