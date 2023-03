Una serata per sei danzatori, una suite di danze poetiche sabato a Bomporto

Una serata per sei danzatori, una suite di danze poetiche. Con “Storie” prodotto da Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto prosegue sabato prossimo 18 marzo 2023 alle 21 la Stagione teatrale 2022/2023 del Teatro Comunale di Bomporto (MO) curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Biglietto intero 10 euro, ridotto 7 euro.

Lo spettacolo – della durata di 80 minuti compreso un intervallo – è composto da quattro pezzi: Preludioe Another Story del coreografo Diego Tortelli e “O” e Alpha Grace di Philippe Kratz.

Una coproduzione Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto con Teatro Ristori di Verona. Alpha Gracedi Philippe Kratz è sostenuto da Centro per la Scena Contemporanea di Bassano del Grappa.

“Storie”porta la firma di due coreografi di fama internazionale: Diego Tortelli, coreografo residente della compagnia, attivo tra l’Italia e la Germania dove ha sede il suo collettivo, la cui cifra stilistica sospesa tra nette geometrie e barocche contorsioni è divenuta riconoscibilissima, e Philippe Kratz, di origini tedesche, per anni danzatore di punta della compagnia e da tempo impegnato nella coreografia, e che ha recentemente debuttato con un nuovo lavoro per il corpo di ballo della Scala. Nel cast, è presente anche il danzatore modenese Matteo Fiorani, formatosi presso ModenaDanza (www.modenadanza.it).

Due visioni d’autore differenti legate in questo programma dal comune denominatore della composizione coreografica intorno al tema del distanziamento tra abbracci mancati e desiderio di recupero di empatia, è la prima volta che il programma così composto viene presentato nella nostra regione.

Preludio di Diego Tortelli è una lettera d’amore al corpo per cinque danzatori sulla voce inconfondibile di Nick Cave che non potrà non avvolgere completamente lo spettatore. L’atmosfera cambia con “O” di Philippe Kratz, duetto in cui due corpi-automi obbligano a interrogarsi su come potrebbe mutare il senso del contatto fisico in futuro, sulla musica elettronica di Mark Pritchard e The Field. Anche Another story di Tortelli, accompagnato da brani rock del gruppo Spiritualized, è un duetto sviluppato intorno alla ricerca di un gesto che ci è stato negato durante tutta la pandemia, l’abbraccio. Sulle sonorità di Barrio Sur e Fela Kuti chiude il sestetto Alpha Grace, una riflessione di Philippe Kratz sull’empatia, una forma di comunicazione gentile tra persone che si sentono sullo stesso piano, è la prima volta che questo titolo tocca un palcoscenico dell’Emilia-Romagna.

Storie

Preludio

Albert Carol Perdiguer, Arianna Ganassi, Clément Haenen, Arianna Kob, Giovanni Leone

“O”

Clément Haenen, Arianna Kob

Another Story

Matteo Fiorani, Federica Lamonaca

Alpha Grace

Sara De Greef, Matteo Fiorani, Clément Haenen, Arianna Kob, Federica Lamonaca, Giovanni Leone

Info biglietti

Teatro Comunale di Bomporto

via Verdi 8/A

Bomporto (MO)

Tel 059/800776 WhatsApp: 333/2424474

teatrocomunalebomporto@ater.emr.it

www.comune.bomporto.mo.it

www.ater.emr.it

Facebook Cinema Teatro Comunale di Bomporto

Orario biglietteria

Martedì 15-19, giovedì 10-13, venerdì 18-21, nei giorni di spettacolo 19-21

Prenotazioni via e-mail e telefoniche

Le prenotazioni si possono effettuare scrivendo una e-mail all’indirizzo teatrocomunalebomporto@ater.emr.it oppure telefonando al numero 059800776 negli orari di apertura della biglietteria e con messaggio WhatsApp al numero 333/2424474. I biglietti prenotati dovranno essere tassativamente ritirati entro il giorno precedente lo spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione.

