Due anni di Ciclovia del Sole, un fiume di ciclisti sotto il sole della Bassa

Due anni di Ciclovia del Sole, un fiume di ciclisti quello che si è riversato tra sabato e domenica sotto il sole della Bassa. Da Sud a Nord: da Bologna a San Giovanni in Persiceto, e da Nord a Sud: da Mirandola a San Giovanni in Persiceto cicliste e ciclisti hanno dato gas alle gomme per visitare tutta l’area coperta dall’autostrada più green che c’è nei dintorni.

In particolare, a Mirandola c’è stata la biciclettata alla scoperta del Barchessone Portovecchio, delle Valli Mirandolesi e della tradizione equestre, a San Felice la biciclettata nel centro storico e la visita al bosco Tommasini, atre tappe hanno toccato Crevalcore e San Giovanni in Persiceto, poi Calderara e Sala Bolognese con visite guidate, laboratori ed eventi per grandi e piccoli.

