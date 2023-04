La Venere di Botticelli diventa influencer: “Italia: Open to meraviglia”, è la campagna del Ministero del Turismo

Sui social le critiche non mancano: è vestita in modo sciatto, è greca, mangia la pizza a Como, l’inglese è traballante. Stiamo parlando della nuova campagna di promozione dell’Italia nel mondo “Italia: open to meraviglia” (sic), realizzata da Ministero del Turismo ed Enit con il contributo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio.

La campagna ha come testimonial la Venere di Sandro Botticelli: “riconoscibile da tutti attraverso lo sguardo e il segno inconfondibile dei suoi capelli, questa “virtual influencer” viaggerà lungo lo Stivale raccontandone i paesaggi, le mete iconiche delle città d’arte così come i piccoli borghi, le tipicità enogastronomiche e le tante declinazioni dell’offerta turistica che rendono così unico il patrimonio dell’Italia”, spiegano dal Ministero.

Il boom del turismo pasquale, che – proseguono da Roma – ha visto l’Italia come seconda tra le mete europee maggiormente visitate e ha registrato il ritorno record dei turisti statunitensi, fa presagire che il 2023 sarà un anno di grande intensità. Un rinnovato momento del turismo italiano, contrassegnato anche dalle politiche del Governo a beneficio del settore. In effetti, col calo del turismo russo e di quello dalla Gran Bretagna bisogna cambiare target e concentrarsi sul turismo proveniente dagli Stati Uniti, che a Roma forse vedono inquadrato in tutti gli stereotipi dei film e dei cartoni animati.

Per la cronaca, la spesa per questa campagna di comunicazione è stata di 9 milioni di euro.

Il totale dell’investimento previsto da Enit per la campagna primavera/estate e autunno/inverno èinfatti di nove milioni di euro e si svilupperà su tutti i principali mercati internazionali, sia consolidati che ad alto potenziale, con una intensità ponderata sulla base dei flussi turistici esistenti e i flussi attesi. In particolare, Europa, Paesi del Golfo, USA, Centro e Sud America, Cina, India, Sud Est Asiatico e Australia. Circa la metà dell’investimento si concentrerà sui principali hub aeroportuali internazionali, con il video promozionale che sarà diffuso sui voli Ita Airways, e sulle stazioni ferroviarie europee, con collegamenti diretti con l’Italia e ove esiste una forte sinergia tra Enit e Trenitalia: Francia, Germania, Austria, Svizzera. La presenza di un QR code localizzato per paese, permetterà un forte richiamo a Italia.it. Circa 4 milioni di euro saranno investiti sull’ecosistema digitale internazionale con campagne crossmediali internazionali, sempre al fine di sviluppare traffico sul portale Italia.it.

“La campagna – ha commentato la ministra del Turismo Daniela Santanchè – serve per vendere la nostra Nazione e le nostre eccellenze, in un modo inedito, mai fatto in Italia prima d’ora: un video che sarà su tutte le ferrovie, le televisioni e gli aeroporti, con la consapevolezza che la pubblicità è l’anima del commercio – e noi dobbiamo saper vendere l’Italia. La Venere del Botticelli, allora, simbolo della rinascita e della primavera che fiorisce dopo il rigido inverno pandemico, è la testimonial d’eccezione che ci prende per mano e ci accompagnerà lungo questo percorso.”

