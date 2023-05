Calcio, nuovo allenatore per il Cavezzo: Marc Bonissone sostituisce Alessandro Semeraro

CAVEZZO, MEDOLLA – Nuovo allenatore in casa Cavezzo dopo la salvezza conquistata in rimonta nel Girone C di Promozione: mister Marc Bonissone prenderà, infatti, il posto di mister Alessandro Semeraro in vista della stagione sportiva 2023-2024. Il Cavezzo ha anche annunciato di aver terminato il proprio rapporto di collaborazione con il direttore sportivo Andrea Bellodi. Questo il comunicato della società biancoazzurra:

“La società Polisportiva Cavezzo comunica di aver interrotto i rapporti con Alessandro Semeraro, che non sarà più l’allenatore della prima squadra. Oltre a Semeraro, se ne va anche il direttore sportivo Andrea Bellodi. Il nuovo allenatore sarà Marc Bonissone. La società ringrazia mister Semeraro e Bellodi per la stagione passata che ha permesso al Cavezzo di raggiungere l’obiettivo prefissato e dà il benvenuto al nuovo Mister Bonissone”.

Novità anche in casa Medolla: la società della Bassa modenese, che ha vinto i playoff del Girone F di Seconda Categoria battendo in finale il Campogalliano, ha, infatti, annunciato un importante doppio colpo di mercato in vista della prossima stagione: vestiranno la maglia del Medolla, infatti, Mattia Veronesi ed Eduardo Boccher.

